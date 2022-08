On synthétise généralement en disant qu'il faut déduire 23% pour connaître son salaire net mensuel. Ce calcul n'est plus aussi réellement juste car selon votre statut professionnel, ce pourcentage change. Il faut tenir compte également des possibles avantages liées à votre entreprise, ou des déductions réalisées selon votre pénébilité du travail. Avec notre guide du salaire, vous pourrez comprendre pourquoi cette différence entre les salaires bruts et nets.